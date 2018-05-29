Хакеры требуют от канадских банков миллион долларов за личные данные 90 тысяч клиентов

Хакеры, которые получили доступ к личных данных 90 тысяч клиентов двух крупных канадских банков, требуют от финансовых учреждений 1 млн долл. выкупа.

Об этом передает канадский общественный вещатель CBC News, пишет Укринформ.

Злоумышленники прислали сообщение с российской электронной почты нескольким канадским СМИ, заявив, что узнали номера счетов, пароли, секретные вопросы и прочую личную информацию многих клиентов «Bank of Montreal» и «Simpli Financial», которую грозятся выложить на публичные форумы в случае отказа банков выплатить выкуп.

Чтобы подтвердить обоснованность своих угроз, хакеры обнародовали данные двух клиентов банков, оба из которых подтвердили CBC их правдивость.

В банках подтвердили, что несколько дней назад произошла утечка данных, однако заверили, что делают все возможное для недопущения потери средств.

Хотя поставленный хакерами срок истек еще несколько часов назад, пока остается неизвестным, был ли уплачен выкуп и были ли скомпрометированы личные данные клиентов.

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