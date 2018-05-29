Если Минобразования не отреагирует, я буду обращаться в международные инстанции, – Лариса Сапунькова

Я не знаю, почему министр образования Лилия Гриневич не отреагировала на мое письменное обращение и ситуацию относительно «языкового вопроса», которая сложилась в школе.

Об этом заявила жительница Одесской области Лариса Сапунькова в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

Жительница села Расцвет, что на Одесщине, требует, чтобы в местной школе, где учатся ее дети, отменили обязательное изучение русского языка и ввели этот предмет факультативно. Однако после первых попыток решить этот вопрос законным способом Лариса Сапунькова столкнулась с большим сопротивлением районного отдела образования и негативным отношением односельчан.

«У нас есть рекомендательное письмо от министра образования по соблюдению требований разговаривать на государственном языке, но кто будет следить за соблюдением этих требований? Поэтому, прежде всего, должны быть люди, которые контролируют процесс обучения. Следовательно, учитель, который был носителем русского языка в украиноязычной школе во время учебного процесса, должен понести за это ответственность», – подчеркнула Лариса Сапунькова.

Также женщина рассказала, что после последнего давления местных педагогов на ее детей и пожилую маму, она подала заявление в прокуратуру.

«За такое издевательство, которое проходит наша семья, кто-то обязательно должен понести ответственность. Недавно, когда меня не было в селе, к моему дому пришла директор школы, классный руководитель и школьный психолог. Они без разрешения вошли в дом и начали терроризировать моих детей и маму», – отметила жительница Одесской области.

Она отметила, что уже обращалась в Министерство образования и непосредственно к министру Лилии Гриневич, однако на обращение никто не отреагировал.

«Я не знаю, почему министр образования Лилия Гриневич не отреагировала на эту ситуацию, ведь я обращалась к ней в письменной форме и поэтапно розпиала все события. Или она очень занята, и до нее это не дошло, или я не понимаю, в чем дело.

Следовательно, если Министерство образования объективно не отреагирует на эту ситуацию, и виновные не будут привлечены к ответственности, то я буду обращаться в вышестоящие органы даже за пределами Украины», – заверила Лариса Сапунькова.

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