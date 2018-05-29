Борислав Береза: Разрыв отношений с МВФ – это дефолт

Сегодня наполнение госбюджета Украины зависит от кредитов и сборов таможни. Поэтому если сейчас разорвать отношения с МВФ – это сразу инфляция, скачок курса и дефолт.

Об этом заявил народный депутат Украины Борислав Береза в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Я надеюсь, что в Кабмине и высшем руководстве страны преобладают прагматики, а не фанатики. И поэтому они должны понимать, что МВФ на сегодня является единственным и главным финансовым партнером Украины.

Так случилось, что мы действительно зависимы от кредитов, и наполнение госбюджета зависит от заимствований и сборов таможни. Это ненормально, и чтобы ситуация изменилась к лучшему, нужно заниматься экономикой, создавать новые рабочие места и облегчить ведение бизнеса», – уверен Береза.

Поэтому, объясняет депутат, если сейчас разорвать отношения с МВФ – это сразу инфляция, скачок курса и дефолт.

Также он отметил, что когда в среду в парламенте проходило голосование по Антикоррупционному суду, то стало известно, что на Лондонской бирже облигации украинского займу поднялись на 3-4 процента, тогда как до этого постоянно падали.

«Если мы «провалим» закон, то эти 3-4 процента вообще исчезнут, и мы получим очень большую проблему. Насколько мне известно, если главная правка будет учтена, то за закон об Антикоррупционном суде стопроцентно проголосуют «Самопомощь», «Батькивщина», отдельные внефракционные мажоритарщики, а также часть БПП и «Нового фронта». Но хватит ли голосов – я в этом не уверен», – признал Борислав Береза.

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