АМКУ считает сговором повышение цены на сжиженный газ в 2017 году

Антимонопольный комитет Украины заявляет, что повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года является результатом сговора между участниками рынка.

Об этом шла речь на первом заседании комитета относительно принятия решения в деле, начатом в связи с наличием признаков на рынке сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива (далее – сжиженный газ, СУГ) нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, пишет пресс-служба ведомства.

«Согласованные действия вышеуказанных субъектов хозяйствования заключались в похожем повышении цен на СУГ, при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, что привело к ограничению конкуренции. По результатам рассмотрения дела было предложено признать вышеуказанные согласованные действия ответчиков по делу нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», – говорится в сообщении.

На соответствующем заседании комитета определенными ответчиками были озвучены замечания, объяснения и доводы относительно предварительных выводов по делу. Комитетом, в свою очередь, предложено предоставить дополнительную информацию, которая до этого не была предоставлена такими ответчиками по затронутому вопросу.

Ответчиков, что еще не успели озвучить свои замечания, объяснения и доводы, будут заслушаны комитетом на следующих заседаниях, которые состоятся 29 и 31 мая соответственно.

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