За 15 лет в Азовском море так и не удосужились демаркировать границу, – Гайдук

То, что Азовское море в соответствии с договором о государственной границе между Российской Федерацией и Украиной считается внутренним морем, является огромной проблемой. Ведь это дает возможность России право останавливать подозрительные суда, опрашивать людей, проверять документы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил командующий ВМС Украины 2014-2016 годов Сергей Гайдук.

«В 2003 году был подписан договор о государственной границе между Россией и Украиной. Также в том же году был подписан договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Но, к сожалению, мы так и не смогли за 15 лет делимитировать и демаркировать государственную границу в Азовском море», – сказал Гайдук.

По его словам, это – огромная проблема, потому что до сих пор Азовское море согласно договора считается внутренним морем как России так и Украины.

«Существует документ-распоряжение Президента Украины под номером 515 с изменениями 1998 года, где четко определяются координаты обеих стран. Но поверьте мне, что то нормативное урегулирование, которое происходило в Азовском море, оно не может выполняться в одностороннем порядке. То есть мы для себя определили координаты, но насколько они актуальны для Российской Федерации – под вопросом», – прокомментировал он.

Именно поэтому юридически Российская Федерация не нарушает закон, когда останавливает украинские корабли, ведь на это она имеет право.

«С учетом того, что согласно договора Азовское море является внутренним морем, российские пограничники имеют право останавливать подозрительные суда, опрашивать людей, проверять документы. Но, собственно, это же право имеют и украинские пограничники», – добавил он.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации. Вскоре в российском МИД заявили, что, задержав судно «Норд» под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

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