Израиль строит морской барьер на границе с Газой

Правительство Израиль начал строительство возле пляжа «Зиким» специальный барьер, который помешает попыткам прорваться из сектора Газа морским путем.

Об этом в воскресенье, 27 мая 2018 года, сообщил в Twitter министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю», – пояснил он.

По словам министра, благодаря этому барьеру «ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства».

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