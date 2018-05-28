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понедельник, 28 мая, 2018, 11:47 Мир
Израиль строит морской барьер на границе с Газой

Правительство Израиль начал строительство возле пляжа «Зиким» специальный барьер, который помешает попыткам прорваться из сектора Газа морским путем.

Об этом в воскресенье, 27 мая 2018 года, сообщил в Twitter министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю», – пояснил он.

По словам министра, благодаря этому барьеру «ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства».
Израильсектор Газа
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2018-05-28 17:59 :29