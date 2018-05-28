Вероятнее всего, Петра Франко расстреляли в Киеве в 1941 году – Тихолоз

После прихода во Львов «первых советов» сын Ивана Франко Петр стал инструментом в руках советской власти. Хоть его и сделали депутатом УССР, уже после поездки в оккупированный советской властью Харьков Петр Иванович понимал, как опасен новый режим.

Об этом во время эфира проекта «Исторической правды с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK рассказал директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

По словам директора Международного фонда Ивана Франко Игоря Куруса, самый младший из сыновей Ивана Франко Петр был патриотически настроен, служил в рядах Украинских сечевых стрельцов и даже возглавлял первую эскадрилью военных летчиков УСС.

«Этот человек – очень одаренный. Он был химиком и изучал переработку молока. Советская Россия даже «одолжила» его у Польской республики. Петра Франко пригласили в командировку в Харьков, чтобы он там научил этой переработке, чтобы продукт можно было хранить», – рассказал Курус.

Накануне Второй мировой войны поляки отозвали Петра обратно во Львов. Когда же в 1939 году на Западную Украину вошли «первые советы», он даже стал депутатом УССР.

Однако, уже через несколько лет коммунисты таки уничтожают сына писателя. Курус подчеркнул: в шифротелеграме НКГБ СССР 9 июня 1941 года говорится о расстреле Петра.

«Там рассказывалось, что в Киеве задержали Кирилла Студинского, Петра Франко и еще одного актера. Поэтому, поскольку нет возможности вывезти их из города, просилось разрешения их расстрелять», – рассказал эксперт.

Было ли выполнено запланированное неизвестно, однако после этого Петр Франко действительно исчез. И никто до сих пор не знает, где он похоронен. Именно поэтому существуют такие различные версии о дальнейшей судьбе Петра Ивановича. Так, по одной из них, когда они со Студинским убегали, их поезд попал под обстрел.

В свою очередь директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз добавил: Петр Франко, как и его брат Тарас, был инструментом в руках советского режима. К тому же, не по доброй воле.

«Действительно, он, как и многие галичане, в свое время имели определенные иллюзии, что именно в советской Украине есть шанс на национальное возрождение. Особенно такая мысль была перед поездкой в Харьков. И потом, после возвращения оттуда, эти иллюзии окончательно развеялись», – отметил Тихолоз.

Ведь уже тогда Петр понял, с кем имеет дело и чем это может грозить.

«Его сделали одним из фигурантов так называемого Золотого сентября, он был в президиуме народного собрания, а затем – представителем Галичины, приехавшим в Верховную Раду Советской Украины и зачитывавшим там «поздравление от братьев из-за Збруча». Но, когда слышим эту запись кинохроники, его голос дрожит. Мы чувствуем, что на самом деле он чувствовал себя далеко не комфортно», – подчеркнул Тихолоз.

Мол, в свое время, сын писателя Василия Стефаника Семен, который дружил с Петром, даже обращал внимание: «Если бы я не был Стефаником, а ты Франко – нас бы тоже уже давно уничтожили». Однако, тем не менее, по словам Тихолоза, расшифрованная телеграмма с запросом расстрела действительно существует.

«Она была адресована Наркому государственной безопасности Советского Союза Меркулову с копиями для целого ряда должностных лиц. Документ поступил в начале июля 1941 года, то есть уже после старта советско-немецкой фазы Второй мировой войны», – рассказал исследователь.

Как раз тогда начали принудительно вывозить деятелей, которые могли стать инструментом в руках фашистского режима для дальнейшей дискредитации советской власти.

«Они заботились о себе, предохраняя себя от возможных угроз. Действительно, профессора Кирилла Студинского вместе с Петром повезли на восток. Даже есть сведения, что они доехали до Золочева. Даже существуют и свидетельства, что после упомянутой бомбардировки их таки доставили в Киев. Очевидно, они попали в столицу Советской Украины, поскольку в воспоминаниях Натальи Полонской-Василенко упоминается, что она видела Студинского в Киеве», – отметил Тихолоз.

Кроме того, существовали и другие свидетельства, что их действительно видели в Киеве. И, в то же время дело об уничтожении этих лиц было связано с уже уголовной историей, направленной против киевского оперного певца Михаила Донца.

«Поскольку там фигурировали все трое – Студинский, Петр Франко и Донец, есть высокая вероятность, что их таки довезли до Киева, а потом не знали, что с ними делать. Тогда же масштаб расстрелов был просто бешеным. Поэтому, вероятнее всего, что их все-таки уничтожили», – отметил Богдан Тихолоз.

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