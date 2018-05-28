В УГКЦ призывают защитить украинского моряка, которому грозит смертная казнь в Иране

Морской апостолат Украины призывает защитить украинского моряка Андрея Новичкова из Одессы, которому грозит смертная казнь в Иране.

«Украинский моряк Андрей Новичков нуждается в защите государства, и мы обращаемся к Президенту Украины и международному сообществу с просьбой защитить его право на правосудие», – заявил руководитель Морского апостолата Украины священник УГКЦ Александр Смеречинский, сообщает сайт УГКЦ.

По словам о. Александра, для одесского мореплавателя, который сейчас находится под арестом в Иране, существует опасность быть осужденным несправедливо, поскольку, по показаниям обвиняемого, против него существует предубеждение в связи с его христианской верой. Также украинец не имеет профессионального адвоката и переводчика и не может даже понять, о чем идет речь на судебных заседаниях.

«Из доступной на сегодня информации, ход следствия вызывает очень много подозрений в необъективности, а без надлежащего следственного процесса правосудия установлено быть не может, – говорит морской капеллан. – Мы просим руководство государства повлиять на ситуацию и обеспечить судебное разбирательство дела моряка в самой Украине или в другом независимом суде. Недопустимой является ситуация, когда с гражданином Украины ведут себя по законам средневековья».

Как сообщают СМИ, старший помощник капитана Андрей Новичков больше года находится в иранской тюрьме по обвинению в убийстве. Если суд шариата признает его виновным – ему грозит смертная казнь через повешение.

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