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понедельник, 28 мая, 2018, 12:35 Мир
В сети появилось видео очередного научно-технологического прорыва России

В России похвастались технологической новинкой – щитом со встроенным электрошокером для подавления протестов.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter Mikhail Golub.

На видео некий человек в форме демонстрирует щит и объясняет его эффективность при подавлении уличных протестов.

Пользователи уже шутят по этому поводу в комментариях:

«Казалось бы при поддержке Путина 86% населения нужно выпускать щиты с освещенной иконой Путина. Представляете психологический эффект в сумерках 20 человек включают покашливающие щиты с портретом бессменного лидера», – выдвигают оригинальные идеи комментаторы.

«А от кого они такую оборону готовят? У нас же самая большая страна и счастливый народ, одеваться лучше стали вот это вот все!», – также иронично «удивляются» пользователи.

«Святой водой кропишь щит, и он теряет свою силу», – некоторые сомневаются в эффективности изобретения.

«Ну не дефибрилляторами же быстрые обеспечивать», «Обещанный прорыв...», – грустно отмечают другие.

 
РоссиятехнологииКурьезы
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2018-05-28 17:59 :22