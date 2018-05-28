В сети появилось видео очередного научно-технологического прорыва России

В России похвастались технологической новинкой – щитом со встроенным электрошокером для подавления протестов.
Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter Mikhail Golub.
На видео некий человек в форме демонстрирует щит и объясняет его эффективность при подавлении уличных протестов.
Русским вертухаям выдали щиты со встроеным электрошокером pic.twitter.com/ReJIA55tCp— Mikhail Golub (@golub) 27 мая 2018 г.
Пользователи уже шутят по этому поводу в комментариях:
«Казалось бы при поддержке Путина 86% населения нужно выпускать щиты с освещенной иконой Путина. Представляете психологический эффект в сумерках 20 человек включают покашливающие щиты с портретом бессменного лидера», – выдвигают оригинальные идеи комментаторы.
«А от кого они такую оборону готовят? У нас же самая большая страна и счастливый народ, одеваться лучше стали вот это вот все!», – также иронично «удивляются» пользователи.
«Святой водой кропишь щит, и он теряет свою силу», – некоторые сомневаются в эффективности изобретения.
«Ну не дефибрилляторами же быстрые обеспечивать», «Обещанный прорыв...», – грустно отмечают другие.