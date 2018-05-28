Украинцы отказываются собирать клубнику в Польше

В Польше катастрофическая ситуация со сбором клубники. Из-за жары ягода созрела в то же время, а собирать ее некому. Из-за этого поляки начали «одалживать» украинцев друг у друга.

Об этом рассказал украинец Дмитрий Козориз, который занимается набором персонала за границу, – сообщает Виѕіпеѕѕиа.

«В этом году ситуация с ягодами плачевная. Поляки платят по 14 гривень за собранную корзину ягод. В корзине около 2,5 килограмм. Но украинцев такая плата не устраивает. За час могут собрать не более 6 корзин. За шесть часов невероятно устают под палящим солнцем и работать не хотят», – объясняет Козориз.

При этом украинцам предлагают легкую работу, за которую они получают больше. Например, для работы в интернет - магазине, где нужно сортировать одежду можно ежечасно получать 105 гривень за час работы.

«Платить больше за сбор ягод фермеры не могут. Рынок перенасыщен продукцией и оптом килограмм ягод принимают по 14 грн. Фермеры «одалживают» украинцев. Один день собирают на поле одного фермера, второй – на поле другого. При этом расчет идет ежедневно».

Украинцы, работающие в Польше, за 2017 год отправили домой около 11,7 млрд злотых.

Перечисления в Украину составили наибольшую долю всех переводов, отправленных из Польши за границу – 90,4%. Для сравнения, в 2016 году сумма переводов в Украину составляла 7,8 млрд злотых.

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