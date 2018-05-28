Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов НАТО, – генеральная доклад

В течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов НАТО, используя одну типовую схему.

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий «Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО», аннотацию которой обнародовал нардеп от БПП, глава парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Автор доклада – представитель США Сьюзан Дэвис, приводит примеры вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 г., референдум о Brexit в Великобритании в 2016 г. и всеобщих выборах 2017 г., президентские выборы во Франции 2017 г., парламентские выборы в Германии 2017 г., события в Испании во время конституционного кризиса, вызванного процессами в Каталонии в 2017 году.

При этом, как отмечает автор, используется одна типовая схема – несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур, взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражированием ботами, троллями и другими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролирующимися российским правительством.

«Как результат – создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий», – говорится в докладе.

Автор предлагает реагировать на подобные действия в области избирательной инфраструктуры, информационных систем и в области СМИ.

В частности, предлагается внедрять предвыборные тестирование, сертификацию систем для голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагается выработать четкие процедуры оперативного реагирования на случаи вмешательства и усилить ответственность СМИ и технологий, вводя дополнительные меры, чтобы противодействовать злоумышленникам злоупотреблять их сайтами.

На органы власти предлагается возложить обязанность информировать общественность о рисках вмешательства и устранения предпосылок для внешней подрывной деятельности.

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