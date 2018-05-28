понедельник, 28 мая, 2018, 11:10 Мир
Правительство Мэй намеревается тайно оставить Британию в ЕС, – The Telegraph
Правительство Терезы Мэй выделило сотни тысяч фунтов стерлингов на проведение выборов в Европарламент, что может свидетельствовать о срыве сроков Brexit.
Об этом пишет The Telegraph.
Как отмечается, избирательная комиссия получила 829 тыс. фунтов стерлингов на «деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент в 2019 году».
По данным издания, выборы в Европарламент должны состояться 23-26 мая следующего года. В то же время Британия должна выйти из Евросоюза на 2 месяца раньше, 29 марта 2019 года. По этой причине нельзя исключать, что сроки Brexit могуут быть сорваны, говорится в материале.
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