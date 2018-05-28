Польша попросила генсека НАТО вмешаться в конфликт Венгрии и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может помочь решить спор между Киевом и Будапештом, в ходе которого Венгрия блокирует проведение комиссий Украина-НАТО и требует пересмотра программ поддержки Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, – передает Рolsatnews.

«Это спор в кругу семьи. Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему», – сказал Чапутович.

Он отметил, что обсудил проблему конфликта несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто, а 29 мая поговорит об этом с главой украинского Министерства иностранных дел Павлом Климкиным.

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