Пенсии украинцев привяжут к заработкам

Президент Петр Порошенко на днях снова заявил, что минимальную зарплату в Украине в этом году должны повысить до 4 тыс. грн. Перечислить минималку планировали по итогам первого квартала, однако, как заявили в Минфине, бюджет недовыполнили, поэтому повышение решили отложить. Если в этом году зарплата, как заявляли ранее, дорастет до 4200 грн, пропорционально увеличится минимальная пенсия примерно для 3 млн украинцев. Кроме того, в следующем году в Украине введут новые правила индексации.

Как в Украине могут повысить пенсии для тех, кто много работал и мало зарабатывал, и как будут перечислять выплаты в будущем разбирался Вusinessua.

Пенсии в Украине будут расти быстрее, но со следующего года

Цены выросли на 5%, значит и пенсии должны повысить как минимум на 5% – такие правила действовали в Украине до принятия пенсионной реформы-2017. Выплаты должны были расти как минимум на уровень инфляции. Причем добавляли всем примерно одну и ту же сумму, поэтому с каждым годом разрыв между маленькими и большими пенсиями сокращался.

Уже в следующем году в Украине правила индексации кардинально изменят. Вместо одинаковых добавок всем пенсионерам выплаты будут перечислять по формуле. После реформы размер пенсии большинства украинцев считают по одной формуле

Показатель средней зарплаты по стране (Сз) устаревает с каждым годом. Если еще несколько лет назад средняя зарплата колебалась в пределах 5 тыс. грн, то сейчас – уже свыше 8 тыс. Соответственно, пенсия, которую рассчитывали по «старым» показателем, будет ниже. Чтобы избежать такого «старения», правительство прописало в законе повышение пенсий за перерасчет средней зарплаты в формуле.

«Для обеспечения индексации пенсии ежегодно производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии», – говорится в принятом законе «О повышении пенсий».

Так, среднюю зарплату будут увеличивать на 50% от роста инфляции за прошлый год и на 50% от среднегодового роста зарплат за три прошедших года. Для примера рассчитаем, как могли бы повысить пенсии в 2018-м по новым правилам. Согласно данным Пенсионного фонда, средняя зарплата за 2015,2016 и 2017 годов года составляла 3661,4, 4482,35 и 6273,4 грн соответственно. В среднем за три года зарплата выросла на 24,3%. Инфляция за прошлый год составила 13,7%. Соответственно, пенсии должны пересчитать с учетом повышения зарплаты на 19%.

Предположим, что украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа после прошлогоднего осовременивания получает пенсию размером в 1317,5 грн. Показатель средней зарплаты в формуле в этом году могли бы повысить на 19% – с 3674,4 до 4672,5 грн. В результате пенсия выросла бы до 1530,8 грн. В следующем году, согласно оценкам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии вырастут в результате пересчета примерно на 10-15%. «В 2019 все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции, но ожидаем, что это будет 10-15% повышения», – заявил политик.

Минимальную пенсию могут повысить на 200 грн уже в этом году

«Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тыс гривень – вдвое, потом – 3,7 тыс. Президент поставил задачу выйти на 4 тыс. до конца года. И это не предел «, – заявил на днях Петр Порошенко. Речь идет о повышении минимальной зарплаты до 4200 грн.

В действующем законе сказано, что украинцы, которые выполнили требование в отношении стажа (отработали 35 лет). Должны получать пенсию в размере не менее 40% от минималки. Так, если при действующей зарплате это 1489,2 грн, то после повышения минималки до 4200 грн пенсии могут увеличиться до 1680 грн. То есть почти на 200 грн.

Такое повышение может коснуться 3 млн украинцев. Как пояснили в департаменте пенсионного обеспечения Минсоцполитики, «равные условия для всех» должны оставить, поэтому украинцы с низкими зарплатами и большим стажем должны получать пенсии, посчитанные по общей формуле. По словам заместителя министра Николая Шамбира, сейчас рассматривают возможность повышать минимальные пенсии из-за роста минимальной зарплаты. И если, как говорит Петр Порошенко, минималка увеличится до 4200, пропорционально «разбогатеют» и украинские пенсионеры.

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