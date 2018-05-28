Отсутствие защиты в акватории Азовского моря сейчас – самая большая проблема, – Бирюков

В Украине пока что нет средств особой защиты в Азовском море. Командование флота наращивает оборону, но все выглядит достаточно проблематично, особенно в акватории Азовского моря.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил советник Президента Украины Юрий Бирюков.

«С 2014 года побережье Азовского моря охранялось достаточно плотно. Поэтому на протяжении четырех лет не было никаких попыток (со стороны Российской Федерации, - ZIK) относительно высадки десанта. Они пытаются показать какие-то действия в морской акватории, но к побережью ни разу не подошли близко», – сказал Бирюков.

По его словам, этого не произошло потому, что враг знает, что побережье очень хорошо охраняется украинскими военными. Несмотря на это остается проблема по акватории Азовского моря, ведь Украина пока не может обеспечить его достаточную защиту.

«К сожалению, у нас пока что нет особого механизма защиты в Азовском море. Командование флота ведет определенные действия по наращиванию нашей группы, но все пока выглядит достаточно проблематично», – прокомментировал советник Президента Украины.

Он также прокомментировал принятый недавно Закон Украины «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который наконец сможет урегулировать определенные вопросы, касавшиеся юридических аспектов ведения военных действий.

«Этим законом мы сигнализируем о подготовке всей юридической базы и теперь у нас нет антитеррористической операции, нет председательства СБУ. Но, теперь за всю эту территорию отвечают Вооруженные силы Украины. При необходимости они примут все легальные действия для восстановления территориальной целостности. Все остальное – вопрос геополитики и взаимоотношений с партнерами Украины», – прокомментировал Бирюков.

Собственно и заявления специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера констатируют тот факт, что в Украине действительно с 2014 года идет горячая фаза войны, которая отражается в разной степени интенсивности.

«В Украине не замороженный конфликт. Поэтому правительство США и правительства стран Европы давят на Российскую Федерацию. Потому что на самом деле меняется интенсивность войны, но давления нет. Также россияне очень часто демонстративно увеличивают количество обстрелов, именно тогда, когда должны прибыть иностранные партнеры», – добавил он.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своей рабочей поездки в Попасную сказал о том, что Россия потеряла поддержку украинского народа и платит огромную цену за операцию на востоке Украины и с точки зрения санкций, и с точки зрения потери бизнес-возможностей, и с точки зрения цены военной операции.

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