На Мариупольском направлении во время боя исчез морской пехотинец, – 36 бригада

Во время боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.

Сегодня (27 мая), во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери – двое уничтожены и один ранен.

В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна», – говорится в сообщении.

Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

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