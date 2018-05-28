понедельник, 28 мая, 2018, 12:03 События
На Мариупольском направлении во время боя исчез морской пехотинец, – 36 бригада
Во время боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий.
Об этом в Facebook сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.
Сегодня (27 мая), во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери – двое уничтожены и один ранен.
В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна», – говорится в сообщении.
Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.