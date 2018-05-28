Киевляне на Подоле протестуют из-за ненадлежащего качества коммунальных услуг

Дырявая крыша, электрический кабель, проходящий через детскую площадку, и дворник, который полгода не убирал придомовую территорию... Жители многоэтажки на Подоле жалуются за ненадлежащее качество коммунальных услуг.

Об этом говорится в сюжете проекта «Злой дом» на телеканале ZIK.

«Чтобы мою квартиру не затопило, я всю зиму хожу и подставляю под крышей ведро, чтобы вода не затекла в мою квартиру», – рассказывает киевлянка Любовь Линик.

Такую систему водоизоляции выдумала для себя Любовь, когда в начале весны талая вода затопила ее квартиру.

«А наша крыша – это ничем не подбитый металл. Мы греем атмосферу города Киева за свои деньги своим отоплением», – говорит госпожа Любовь.

Такие жалобы озвучивают едва ли не все жители дома на Подоле. Кроме дырявой крыши, люди жалуются на дворника, который за последние полгода даже веником возле дома не махнул.

«Мало того, что здесь мусор, мы платим большие деньги за уборку и поливку растений. Но у нас никогда не поливали растения. Мы каждый месяц платим за уборку снега, хотя, когда он был, его не убирали, а сейчас его просто нет», – рассказала жительница дома Мария Кропивка.

Самой большой проблемой стал высоковольтный провод, который привязан к газовой трубе и проходит через две детских площадки. Его бросили на смену подземному кабелю, который замкнуло. Ремонтники говорили: провод временный, но за 6 лет его никто не заменил.

«Вы видели, что этот кабель висит на гнилом дереве. Если оно упадет от ветра, кабель оборвется и может произойти взрыв», – убежден житель дома Евгений Кучеров.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители устроили бунт – отказались платить за уборку придомовой территории, а все жалобы понесли в кабинет председателя Подольской райгосадминистрации.

Руководство района на обращение граждан откликнулось и отметило, что виновных накажут.

«Если есть вина работников управляющих компаний, они будут наказаны, а в случае серьезных нарушений – уволены», – заверил председатель Подольской райгосадминистрации города Киева Валентин Модриивский.

После нареканий дворника в доме сменили, а руководитель управляющей компании пришел к горожанам на разговор. Однако жители дома требуют решить проблему с теплоснабжением, залатать крышу и отремонтировать подземный кабель. Последнюю проблему управляющая компания уже решает.

«На сегодняшний день мы заказали экспертизу, которая покажет, где есть эта пробоина. И я надеюсь, что мы своими силами эту проблему решим», – заверил директор управляющей компании Арсен Крикун.

А жители дома пообещали вовремя оплачивать все коммунальные услуги.

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