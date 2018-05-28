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понедельник, 28 мая, 2018, 10:58 Киев
Кличко: В Киеве появится памятник Илье Муромцу

На Старокиевской горе откроют новую лестницу от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а в середине лета установят памятник Илье Муромцу в парке его имени.

Об этом городской председатель Виталий Кличко заявил во время мероприятий по случаю Дня Киева на Крещатике, – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Киев – по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, развлекаться и связывать с ним свои мечты и будущее», – сказал Кличко.

Мэр также напомнил, что год назад на Оболони открыли парк «Наталка», который он назвал «золотым стандартом» зеленых зон столицы. Также после реконструкции открыли исторический Киевский велотрек, реконструировали светомузыкальный фонтанный комплекс на Площади, обновили пешеходную зону на Почтовой площади.
КиевВиталий КличкоИлья Муромец
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2018-05-28 17:59 :46