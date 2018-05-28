Казанский: СМИ в ОРДЛО ежедневно штампуют заметки, как Украина «угнетала» местное население

Все информационные ресурсы ОРДЛО ежедневно штампуют заметки о том, как Украина «угнетала» местное население.

Об этом на своей в Facebook написал журналист Денис Казанский.

Самое поразительное, отметил он, что многие сторонники «ЛНР-ДНР» действительно верят, что их всегда угнетала какая-то абстрактная Украина, будто Украина – это какое-то кровожадное божество или тайное общество, а не государство с конкретными руководителями, у которых есть фамилии и имена.

«Самое смешное, что сам Пасечник, который мелет эту чушь, тоже в те времена не в подполье против украинской власти боролся, а работал на высокой должности в СБУ и получал награды от Виктора Ющенко (ходит анекдот, что Ющенко решил наградить его, увидев фамилию в каком-то списке).

И как же это тогда понимать? Получается, Пасечник сам способствовал всему тому произволу, который Украина творила на луганской земле и за это даже получил награду из рук «американского прихвостня»! Луганск, вставай!», – добавил Казанский.

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