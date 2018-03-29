За год средняя зарплата украинцев увеличилась на 26,1% и составляет 7828 грн, – Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 26,1% и составила 7828 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Отмечается, что в сравнении с январем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 1,5%. Реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 10,5%, а в сравнении с январем 2018 года – на 0,6%.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего зафиксированы в промышленности (8347 грн), в торговле (8537 грн), на транспорте (8496 грн), в сфере ІТ (13242 грн), в сфере финансовой деятельности (14404 грн), в научной деятельности (10524 грн). Зарплаты в бюджетной сфере несколько ниже, но они также существенно превышают минимальный показатель.

В региональном разрезе зарплаты выше средней получали работники предприятий и организаций Донецкой и Киевской областей. Приближаются к среднему по стране показателю предприятия Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской областей. В Киеве средняя зарплата составила 12124 грн.

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