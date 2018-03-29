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четверг, 29 марта, 2018, 12:21 Мир
Извержение вулкана в Исландии заставило викингов покинуть старых богов, – исследователи

Извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии около 940 года ускорило переход жителей острова в християнсто. Так считает международная команда ученых, опубликовавшая результаты своих исследований в журнале «Climatic Change». Исследователи из университетов Кембриджа, Оксфорда, Женевы и Джорджтауна установили точную дату извержения вулкана, случившимся вскоре после заселения острова, и считают, что оно могло повлиять на отказ местных жителей от язычества и ускорить христианизацию Исландии.

Об этом сообщает RMF FM.

Извержение Эльдгьяу было типичным для Исландии гигантским выбросом лавы и большого количества газообразных соединений серы и пыли. Описание его последствий можно найти в одной из самых известных средневековых скандинавских поэм «Völuspá» («Прорицания вельвы»), где, в частности, рассказывается о конце дохристианских верований. Новые данные, собранные на основе анализа льда и годовых колец деревьев из Гренландии, помогли более точно датировать события.

Ужасный катаклизм всколыхнул остров едва век после того, как около 874 года его начали колонизировать викинги и кельты. До недавнего времени считалось, что извержение происходило по типичному для Исландии сценарию: вытекло около 20 куб. км лавы. Анализ сохранившегося во льдах Гренландии пыли с этого извержения показал, что оно началось весной 939 года и продолжалось по крайней мере до осени 940 года.

«Наши результаты указывают на то, что эти события могли отложиться в памяти первых двух, а, возможно, и трех поколений исландских поселенцев, – отметил автор статьи, доктор Клайв Оппенгеймер из Кембриджского университета, – первые переселенцы, безусловно, привезли с собой детей, которые могли быть свидетелями извержения».

После установления даты взрыва авторы исследования проанализировали его последствия. Во время извержения произошел выброс в атмосферу соединений серы, которые в сочетании с туманом вызвали необычное явление – красный отблеск солнца, которое описано в ирландских, немецких и итальянских летописях. Анализ годовых колец деревьев северного полушария также подтвердил, что слой пыли затемнил солнечный свет, в связи с чем лето 940 года было одним из самых холодных за последние 1500 лет.

«В 940 году сильное похолодание всего ощущалось в Центральной Европе, Скандинавии, Скалистых горах на западе Северной Америки, на Аляске, а также в Центральной Азии. В среднем температура упала примерно на 2 градуса Цельсия», – добавил профессор Маркус Штофель из Женевского университета.

«Это было действительно мощное извержение, но все-таки нас удивило то, как много исторических источников упоминают о его последствиях, – отметил доктор Тим Ньюфилд из университета Джорджтауна. – Страдания человечества, связанные с извержением Эльдгьяу, имели очень широкий диапазон. От Северной Европы до Китая люди испытывали суровые зимы, засухи, нашествия саранчи. Голод, в частности охватил районы современной Германии, Ирака и Китая».

Отголоски этой катастрофы были обнаружены в датированной 961 годом, известной в Исландии средневековой поэме «Voluspá». Она предсказывает падение языческих богов и эру единого Бога, то есть принятия христианства, которое в этих районах произошло на рубеже Х и ХІ веков. Собственно, там найдены слова об огненных взрывах, а также пыли и дыме, затмевающих солнце. В поэме описывается следующее холодное лето. По мнению исследователей, эти апокалиптические образы описаны как конец старых богов, возможно, были использованы, чтобы поддержать религиозные и культурные изменения, которые произошли на острове с введением христианства,

«Когда стали известны точные данные о моменте извержения, то многие записи средневековых летописей начинают складываться в единую картину. Мы видим его последствия в Европе: затуманенное пылью небо, суровые зимы, холодное лето, неурожаи и связанный с этим голод, – добавляет Оппенгеймер. – Самым удивительным, однако, остается стиль описания извержения в поэме «Völuspá», который выглядит как рассказ очевидца. Интерпретация произведения, как пророчества о конце языческих богов и замене их единым Богом, указывает на то, что упоминания о катастрофе использовали, чтобы поддержать христианизацию Исландии».
Исландияисториявулканывикинги
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2018-03-29 14:26 :46