Игорь Радивилов – победитель серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

По итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016/2018 лет по спортивной гимнастике победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке стал украинец Игорь Радивилов.

В течение двух сезонов (2016/2017 и 2017/2018) восемь серий соревнований проходили в четырех городах – Котбусе (Германия), Мельбурне (Австралия), Баку (Азербайджан) и Дохе (Катар), сообщает официальный сайт НОК Украины.

При подведении итогов общего рейтинга учитывались три лучших результаты спортсмена на отдельных снарядах во время выступлений на каждом из турниров.

В итоге Игорь Радивилов, который тренируется под руководством Вячеслава Лаврухина стал лучшим в упражнениях на кольцах и опорном прыжке.

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