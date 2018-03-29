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четверг, 29 марта, 2018, 11:35 События
Волонтеры показали фото подбитой на Донбассе техники оккупантов

Волонтеры Фонда «Вернись живым» опубликовали фото уничтоженной техники боевиков на Донбассе.

Как отмечают в фонде, информация о том, какое из подразделений уничтожило технику террористов, не подлежит разглашению.

Но известно, что на фото – УАЗ боевиков, изготовленный в российском городе Ульяновск.

«В том самом городе, где находится ППД 31-й бригады ВДВ РФ. Именно это подразделение убивало наших ребят под Иловайском. И до сих пор продолжает попытки оккупировать Украину», – отмечают волонтеры.
Россияволонтерыоружиедонбасс
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2018-03-29 14:28 :01