В Украине изменят правила парковки: водителям подготовили немало «сюрпризов»

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования сферы парковки транспортных средств», принятый Верховной Радой 21 декабря прошлого года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-видеофиксации правонарушений.

Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, за зафиксированные нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки, в частности за неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об админправонарушениях и временного задержания авто, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидки в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи значительного препятствования дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировали авто, размещение этой информации на сайте исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

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