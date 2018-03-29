В Украине планируют увеличить рабочий день, но за дополнительную оплату

Украинцам вскоре могут на 4 дня увеличить отпуск и разрешить, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность ежедневной работы до 12 часов. При этом «нормальную» продолжительность работы не меняют, а за «лишние» часы будут дополнительно платить.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Согласно проекту нового Кодекса законов о труде (Кзот), который уже принят в первом чтении, в коллективных договорах позволят увеличивать рабочий день.

«Коллективным договором может быть продлена продолжительность ежедневной работы, но не более чем до 12 часов», – говорится в ст. 141 документа.

Также в документе предлагают ввести понятия «ненормированная работа». Стоит учитывать, что за каждый час работы сверх «нормы» должны отдельно платить. Кроме того, если в год сверх нормы работать более 120 часов, то за каждый следующий час должны платить по тройной ставке. Таким образом, работодателям разрешат продолжать рабочие часы, но при условии отдельной оплаты.

Эксперт рынка труда Александр Белоус уверен: и сейчас на многих предприятиях украинцы работают дольше 8 часов. Кроме того, есть работы, которые невозможны по графику. С одной стороны, такое нововведение позволит узаконить ситуацию, которая уже давно сложилась, а с другой – даст возможность зарабатывать больше.

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