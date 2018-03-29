В Украине до сих пор работают 66 российских дипломатов

После выдворения 13 российских представителей в Украине продолжают работать 66 дипломатов РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Радио «НВ», рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она отметила, что в России работает меньше украинских дипломатов, чем русских в Украине.

«Там несколько десятков, но все равно это нельзя сравнить с российским представительством. Это создает дополнительное напряжение для нашего представительства в большинстве регионов России, особенно, это касается Ростова, и необходимости обеспечения консульского доступа к украинским политзаключенным», – отметила она.

Она отметила, что когда в Украине принимали решение о выдворении 13 российских дипломатов, то понимали, что РФ на это отреагирует.

«Мы исходили из того, что действительно, такая возможность существует, и когда мы рассматривали вопрос по российским дипломатам, мы понимали, что ответ скорее всего будет, и что это может повлиять на наши консульские представительства и диппредставительство в России, и это останавливало нас от принятия решения относительно большего количества российских дипломатов, поскольку – для меня это тоже было новостью – их работало в Украине 79 человек», – заявила Зеркаль.

Замглавы МИД отметила, что в контексте возможной реакции РФ неизвестно, какое количество украинских дипломатов может выслать РФ.

«Мы не понимаем в каком количестве и кого они предложат к так называемой экстрадиции», – сказала дипломат.

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