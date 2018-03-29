В МИД считают необходимым расторгнуть Договор о дружбе с Россией

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе между Россией и Украиной за грубое нарушение Москвой его основных положений.
Об этом сообщает «Новое время».
Зеркаль отметила, что последним «грубейшим» нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.
Она также считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Напомним, в январе в Госдуме РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга.
Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.
Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.
Согласно договору между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.