В МИД считают необходимым расторгнуть Договор о дружбе с Россией

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе между Россией и Украиной за грубое нарушение Москвой его основных положений.

Об этом сообщает «Новое время».

Зеркаль отметила, что последним «грубейшим» нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Она также считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Напомним, в январе в Госдуме РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга.

Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

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