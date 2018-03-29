В Киеве презентовали документальный фильм о Сергее Параджанове

Документальный фильм «Параджанов. Билет в вечность» о жизни выдающегося кинорежиссера, который работал в Украине, Грузии и Армении и пережил преследования советской власти, презентовали 28 марта в Киеве.

Об этом сообщает «Радио свобода».

Фильм, созданный армянской службой Радио Свобода (режиссер – Гарри Тамразян, директор службы) снимался в четырех странах, с которыми связана его биография: Украине, Грузии, Армении и Франции.

Картина содержит уникальные необнародованные ранее архивные документы сфабрикованного против Параджанова уголовного дела, они воспроизводят тогдашнюю атмосферу политических репрессий и правового беспредела. Воспоминания об унизительных, жутких эпизодах следствия и заключения прозвучат в фильме из уст самого Параджанова – во фрагментах интервью, цитатах из писем, редких видеокадрах.

Фильм презентовали в рамках фестиваля документального кино Docudays UA.

Среди гостей были посол США Йованович, друзья и бывшая жена Параджанова, его коллеги-кинематографисты, экскурсоводы из карпатского музея «Теней забытых предков».

Сергей Параджанов – кинорежиссер мировой славы. Его фильмы – «Тени забытых предков», «Цвет граната», «Первый парень» и многие другие стали классикой. Международное признание пришло к Сергея Параджанова после экранизации в 1964 году повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков». Фильм получил 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях (из них – 24 гран-при) в 21-й стране.

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