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четверг, 29 марта, 2018, 14:10 Львов
Уникальная выставка: сотни реликвий еврейского мира Галичины представили во Львове

Вчера, 28 марта, в Музее этнографии и художественного промысла состоялось открытие выставки «Реликвии еврейского мира Галичины», посвященной 85-й годовщине первого такого показа еврейского художественного промысла во Львове.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Еще в марте 1933 года во Львове впервые состоялась масштабная выставка произведений еврейского мира Галичины, основой которого была частная коллекция Максимилиана Гольштейна. В следующем году в городе Льва был создан Еврейский музей, но более поздние события Второй мировой войны коренным образом изменили лицо Галичины. Впоследствии, советская власть национализировала коллекцию покойного Максимилиана Гольштейна и адресовала ее в Промышленный музей, произведения которого, собственно, унаследовал Музей этнографии и художественного промысла.

Фото: ZIK
Фото: ZIK

Организаторы выставки отметили, что в Галичине за сотни лет образовался свой уникальный еврейский мир.

Профессор еврейской истории университета города Чикаго Йоханан Петровский-Штерн, который оказал финансовую поддержку и выступил основным организатором, отметил, что в планах всех заинтересованных лиц – восстановить еврейский музей в городе Львове.

Фото: ZIK
Фото: ZIK

«Несколько лет назад я написал книгу о еврейских местечках Подолья, Волынской и Киевской губерний. Но для иллюстрации, понял, что в киевских и волынских музеях почти ничего нет о еврейском мире. Поэтому я пришел сюда, в Музей этнографии и художественного промысла, и познакомился с этой коллекцией Максимилиана Гольштейна. Эта выставка должна быть первым шагом, чтобы собрать из разных коллекций еврейские предметы быта и произведения искусства, и сделать из этого большой и замечательный еврейский музей», – рассказал Йоханан Петровский-Штерн.

Фото: ZIK
Фото: ZIK

С украинской стороны куратором выставки выступила кандидат исторических наук, сотрудница Музея этнографии и художественного промысла Людмила Булгакова.

«В выставке присутствует весь спектр еврейского искусства Галиции. Много уникально сохранившихся вещей. Выставка разделена тематически и размещена в пяти залах. Представленные экспонаты отражают сакральную атмосферу синагоги, годовой цикл религиозных еврейских праздников, изделия различных ремесел. Всего на выставке несколько сотен предметов, которые должны вызывать определенные рефлексии в посетители и помогут сполна окунуться в эту эпоху и еврейский мир Галичины», – сказала Людмила Булгакова.

Фото: ZIK
Фото: ZIK

Председатель еврейской общины города Львова в своей речи высоко оценил дело музейщиков и отметил, что еще «не видел такой замечательной выставки, глубокой и богатой коллекции».

Проект состоялся при финансовой поддержке Всеукраинского благотворительного еврейского фонда Хесед-Арье и Центра еврейских исследований Университета Норсвестерн им. Семьи Краунов.

 
культураевреимузеигаличинаистория
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2018-03-29 14:26 :09