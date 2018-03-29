Ученые обнаружили на Северном Кавказе покинутый подземный город

Недалеко от села Заюково Кабардино-Балкарии на Северном Кавказе обнаружили древний подземный комплекс.

Об этом сообщает pl.com.ua.

Техногенное сооружение в виде опрокинутой пирамиды и «старый город». Местные жители давно знали про лаз диаметром не более полуметра, который вел в огромный подземный город, в котором до сих пор стоят дома, тянутся улицы, есть площади – вот только жителей давно уже нет.

Исследователи решили отыскать главный вход в подземный город. Найти вход экспедиции ученых помог местный спелеолог, который давно уже обратил внимание на загадочный грот, из которого сильно тянуло сквозняком.

Муж частично разобрал завал, обнаружив глубокую шахту, однако в одиночестве не решился спускаться в нее. А тут как раз команда исследователей пришла.

Обнаруженный местным спелеологом вход привел ученых не в старый город, а в какое-то техногенное сооружение в виде перевернутой пирамиды. Стены здесь выложены из крупных блоков правильной формы, точно уложенных друг на друга без всякого раствора, что весьма напоминает кладку египетских пирамид».

Кроме грота, это явно техническое сооружение имеет множество небольших проходов-щелей, через которые можно разве только просунуть руку. Из всего этого исследователи сделали предположение, что весь этот подземный «бункер» имел какое-то техническое назначение, например, мог быть энергетической установкой, холодильником и так далее. Это подтверждало и то, что на стенах этого сооружения не было ни одной надписи.

В ближайшее время команда ученых планирует проникнуть в подземное старый город. Если рассказы местных жителей подтвердятся, и этот город будет обнаружен, то его можно будет связать с техническим сооружением в виде опрокинутой пирамиды и признать, что это целый подземный комплекс древнейшего происхождения, в котором когда-то проживали люди, обеспечивая свою жизнедеятельность загадочными для нас техногенными установками.

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