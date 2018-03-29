У основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа забрали доступ к Интернету

Власти Эквадора забрала средства связи с внешним миром у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который проживает в посольстве этой страны в Лондоне.
Об этом сообщает Meduza.
Так, соответствующее решение приняли, потому что Ассанж нарушил письменное обещание о нераспространении сообщений, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.
Хоть в заявлении представителей власти не указано, какие именно сообщения привели к таким последствиям.
К примеру, недавно Ассанж прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана, что он является «несчастным маленьким червем».
«Как политический заключенный, который восемь лет находится под стражей без предъявления обвинений, предполагаю, я должен быть «несчастным»; нет ничего плохого в том, чтобы быть «маленьким» человеком, хоть я довольно высок; и лучше быть «червем», который удобряет почву, чем змеей», – прокомментировал Ассанж.
Издание Metro Ecuador написало, что такое решение властей связано с критикой выдворение российских дипломатов из нескольких стран.
Добавим, Джулиан Ассанж с 2012 года проживает в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за риска экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальном домогательстве. Также он думает, что там его передадут в США, которые считают, что он разгласил секретные данные.