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четверг, 29 марта, 2018, 10:25 Мир
У основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа забрали доступ к Интернету

Власти Эквадора забрала средства связи с внешним миром у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который проживает в посольстве этой страны в Лондоне.

Об этом сообщает Meduza.

Так, соответствующее решение приняли, потому что Ассанж нарушил письменное обещание о нераспространении сообщений, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.

Хоть в заявлении представителей власти не указано, какие именно сообщения привели к таким последствиям.

К примеру, недавно Ассанж прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана, что он является «несчастным маленьким червем».

«Как политический заключенный, который восемь лет находится под стражей без предъявления обвинений, предполагаю, я должен быть «несчастным»; нет ничего плохого в том, чтобы быть «маленьким» человеком, хоть я довольно высок; и лучше быть «червем», который удобряет почву, чем змеей», – прокомментировал Ассанж.

Издание Metro Ecuador написало, что такое решение властей связано с критикой выдворение российских дипломатов из нескольких стран.

Добавим, Джулиан Ассанж с 2012 года проживает в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за риска экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальном домогательстве. Также он думает, что там его передадут в США, которые считают, что он разгласил секретные данные.
ЛондонДжулиан Ассанж
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2018-03-29 10:38 :05