Телескоп «Радиоастрон» обнаружил космическое тело размером с Солнце

Космический телескоп «Радиоастрон», который образует вместе с наземными телескопами интерферометр с сверхдлинной базой, обнаружил объект с угловым размером около 24 микросекунд, что сравнимо с размерами Солнца. Открытие разглядели в мазерному излучении, которое исходит от области активного образования звезд Цефея A.

Соответствующую статью опубликовал The Astrophysical Journal, – сообщает 24tv.ru.

Группа ученых из России, Великобритании, Японии, Нидерландов и США провела исследования области активного образования звезд в созвездии Цефея, которое удалено от Земли на расстояние около 2 тысяч световых лет. Радиоизлучение этой области в основном образуется в одном из 16 тепловых ядер, которые связаны с формированием новых горячих звезд спектрального класса О или В. Ранее астрономы регистрировали когерентное излучение с частотой около 22 Гигагерц от этих источников, которое соответствует переходам в молекулах воды (так называемый космический мазер).

Наблюдение за этим участком неба «Радиоастрон» вел совместно с наземными радиотелескопами в испанской провинции Гвадалахара, на Сицилии и обсерватории «Зеленчукская», которая базируется на Северном Кавказе. Наблюдения длились 40 минут и проводились 18 ноября 2012 года. Диаметры наземных телескопов составляли от 32 до 40 метров. После того собранные данные отправили в вычислительный центр в Москве, где астрономы искали между ними корреляции.

В результате ученые обнаружили в области наблюдения 4 источники мазерного излучения. Однако космический телескоп сумел разглядеть только источник со скоростью 0,6 и -16,9 километра в секунду, а последующие наземные наблюдения проводились только для источника со скоростью 0,6 километра в секунду. Именно поэтому ученые сфокусировались именно на нем.

Изображение области звездообразования Цефея А. Черными точками отмечены приблизительные координаты источников мазерного излучения

Более детальный анализ данных с «Радиоастрона» и наземных телескопов показал, что излучение источника расщепляется на два сигнала с относительными скоростями порядка 0,36 и 0,9 километра в секунду. Однако независимо друг от друга телескопы не видели этого расщепления.

Сравнив задержку фаз каждого из сигналов в начале и в конце 40-минутного периода наблюдений, ученые обнаружили, что расстояние между источниками не превышает 24 микросекунды угловой дуги. Оказалось, что расстояние между источниками можно сравнить с радиусом Солнца.



Спектр излучения зафиксирован телескопом в Єбесі

Кроме того, ученые предложили несколько гипотез, которые объясняют появление такой структуры со сравнительно небольшими размерами источников излучения. Теоретически ее можно объяснить рассматривая кеплеровое движение источников излучения по протозвездочному или протопланетному диску, перекрытия двух газовых облаков практически идеальной сферической формы или образования вихрей при обтекании неподвижной преграды (вихри фон Кармана). Стоит отметить, что теоретические предсказания и экспериментальные данные совпадают для последней гипотезы.

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