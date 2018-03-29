Синютка потролив Садового за его президентские амбиции

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не считает свой публичный отчет стартом избирательной кампании.

Об этом О.Синютка сообщил 28 марта, отвечая на вопрос из зала во время публичного отчета о работе в 2017 году.

«Избирательная кампания – для чего? Если на Президента Украины – то у нас уже есть один кандидат. Два кандидата от одного города будет многовато», – отшутился О.Синютка.

Он также отметил, что его спрашивают об избирательной кампании настолько часто, что он над этим «еще подумает».

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