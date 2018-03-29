Саакашвили заявил, что СБУ и ГПУ ограбили его во время обысков

Защита лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили направила в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей политика, которые пропали во время обысков в его киевской квартире.

Об этом сообщает ZN.ru.

Речь идет о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках Саакашвили. Политик настаивает на их возврате, или компенсации стоимости пропавших вещей.

По словам адвоката Руслана Чарнолуцкого, он уже отправлял аналогичное ходатайство 1 марта, но СБУ и ГПУ его проигнорировали, сообщает пресс-служба РНБ.

«Арест на изъятые вещи судом не накладывается, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были якобы «потеряны», – отметил Чарнолуцкий.

По словам адвоката, Саакашвили, который лично подписал ходатайство, считает, что его вещи были украдены правоохранителями.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы сговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине – через запрос по правовой помощи в Нидерланды.

1 марта защита Михеила Саакашвили обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела «о деньгах Курченко» в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили обвинение, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в ресторане Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии «Рух новых сил» в Польше.

Потом Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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