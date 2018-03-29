Ryanair обещает трудоустроить 250 IT-специалистов из Украины

Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, работать здесь будут украинские IT-специалисты.

Об этом рассказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, передает Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

«У нашей авиакомпании есть огромная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше и нам нужны компетентные ресурсы для этого.

Из опыта работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников более 50% – это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы гораздо эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и здесь трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим», – сообщил Про'Лірі.

Напомним, что 23 марта Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Львова и Киева по 15 направлениям. Ryanair начнет летать в/из Украины с конца октября. С Киева до Барселоны рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, а в Братиславу из Борисполя можно будет улететь 3 раза в неделю. Лондон – Киев – 5 раз в неделю. В Познань – 2 раза, Гданьск – 2 раза, Варшаву – 4 раза, Вроцлав и Краков – по 3 раза, Вильнюс – 3 раза. Стокгольм-Скавста – Киев – 3 рейса в неделю. Дюссельдорф-Веце – Львов – 3 раза в неделю. Мемминген – Львов – 2 рейса в неделю. В Варшаву рейсы будут выполняться 3 раза в неделю. Кроме того, крупнейший лоукостер изучает возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок.

Об этом на подписании соглашения между Ryanair и аэропортами «Борисполь» и «Львов» заявил президент Украины Петр Порошенко.

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