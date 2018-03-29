Россия обратилась к Британии с просьбой предоставить материалы по «делу Скрипаля»

Следственный комитет России обратился в компетентные органы Великобритании с просьбой оказать правовую помощь по уголовному делу об отравлении в британском Солсбери дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, российской гражданки Юлии Скрипаль.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как заявила официальный представитель комитета Светлана Петренко, российская сторона попросила британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. В частности, результаты осмотра места происшествия, результаты медосмотра Юлии Скрипаль и проведенных экспертиз.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль еще 16 марта.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме, с момента госпитализации 4 марта в британском Солсбери. Следователи считают, что их отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Накануне в полиции Великобритании заявили, что высокая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входных дверях дома Скрипаля в Солсбери. Москва причастность к отравлению отрицает.

В рамках расследования «дела Скрипаля» уже 28 стран выслали российских дипломатов.

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