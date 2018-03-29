Поселки, которые вернули под контроль Украины, до сих пор официально считаются оккупированными

Поселок Травневе, что в конце ноября прошлого года вернули под украинский контроль, до сих пор имеет статус оккупированный.

До Майского сделали новую дорогу, фактически в полях из поселка Семигорья. Она хоть и не идеальна, но по ней, хоть и медленно, но может ехать обычный гражданский транспорт. Поэтому теперь в сам поселок беспрепятственно проезжают машины с продуктами, врачи и тому подобное. Сами жители Майского наконец-связанные с Украиной, – сообщает 24.

Согласно сообщению телеканала, украинская власть до сих пор считает, что Травневе и соседнее Гладосове – неподконтрольная Украине территория.

«Травневе получилось неподконтрольной территорией. Нас просто отдали искусственно туда и все», – сказал местный депутат Александр Мозолевский.

Теперь местные должны ехать в ближайшие населенные пункты – Новолуганск или Бахмут – и оформляться как переселенцы. Хотя здесь, в Травневом, стоит украинская армия.

«Если я живу под украинским флагом, почему я должна ехать куда-то? Почему я должна переоформляться, если у меня стоит Украина тут?» – удивляется жительница Травневого.

Напомним, в прошлом году террористы «ДНР» направили в ОБСЕ фейковый письмо с «жалобами» от жителей Гладосового.

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