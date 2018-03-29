Польская авиакомпания LOT запустила рейс Львов-Ольштын

Польская авиакомпания LOT PolishAirlines запустила рейс из Львова до польского города Ольштын, которое расположено на севере Польши на реке Лына.

Как информировали пресс-служба Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого, этот рейс будет выполняться дважды в неделю во вторник и субботу в ночное время, – сообщает journalist.today.

Согласно сообщению, рейс будет отправляться из Львова в 01.40 и прибывать в международный аеропорт Щитно-Шимани в 02.15. В обратном направлении самолет будет отправляться в 03.10 и прибывать во Львов в 05.35.

Отмечается, что цена билета в одну сторону стартует от 800 грн.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.