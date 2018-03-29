Польша усилила контроль на польско-украинской границе

Польские таможенники вводят усиленный контроль в пунктах пропуска на восточной границе в связи с вирусом африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает «Польское радио».

Работники Государственной налоговой администрации проводят усиленный контроль в пограничных пунктах пропуска на востоке Польши. Эти меры связаны с распространением в Польше вируса африканской чумы свиней (АЧС). Одним из факторов, способствующих развитию болезни, могут быть продукты питания, которые перевозят туристы из-за восточной границы.

«Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда растет количество лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом», – отметил Петр Погожельский из таможенного отдела Государственной налоговой администрации.

«На протяжении всего прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью РФ», – отметил Петр Погожельский.

В течение предыдущего года польские таможенники выписали примерно 3,5 тыс. штрафов лицам, нарушившим запрет на ввоз продукции животного происхождения из-за пределов Европейского Союза.

«Сумма штрафов – в среднем 300-500 злотых. При перевозке больших партий товара мы можем открывать производство в соответствии с уголовно-фискальным законодательством, расценивая такое действие как преступление. Квалификация нарушения зависит от количества товара», – добавил он.

По словам Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые незаконно ввозят в Польшу из-за пределов ЕС, могут влиять на развитие вируса АЧС в районе Варшавы. Последний случай болезни подтверждено там неделю назад.

Напомним, министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши начнется в сентябре. По мнению официальной Варшавы, эти шаги помогут остановить распространение вируса АЧС.

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