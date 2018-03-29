Оккупанты 54 раза обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки, 28 марта, боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Никто из воинов АТО не погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО.

В частности на Донецком направлении стреляли из запрещенной 122-мм артиллерии. Оккупанты вели огонь по позициям в Широкином. Также они применили 120 – и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутового.

82-мм минометы применили вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляли защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опросного, Каменки, Широкиного, Талаковки и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по украинским укреплениях неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия – в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

В результате обстрелов один военный не пострадал.

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