Настройки конфиденциальности: в Facebook позволят удалять старые лайки и шеры

Социальная сеть Facebook представила обновление, которое расширит возможности пользователей по управлению своими данными в сети и упростит настройку конфиденциальности.

В частности, появится возможность удалять старые лайки и шеры, говорится в блоге соцсети, – сообщает facenews.ua.

Отмечено, что команда Facebook переделала алгоритм управления конфиденциальными данными, создав новый пункт меню.

«Мы полностью изменили наше меню настроек на мобильных устройствах, чтобы упростить поиск необходимых настроек. В отличие от предыдущей версии, где настройки нужно было устанавливать почти на 20 различных экранов, теперь они доступны из одного места. Мы также очистили устаревшие настройки», – говорится в заявлении компании.

Как сообщается, пользователи теперь смогут добавлять дополнительные средства защиты конфиденциальных данных, например, двухфакторную авторизацию.

«Контролируйте свою личную информацию. Вы можете просмотреть, что вы сделали, и удалить, если хотите. Это относится к сообщениям, которыми вы поделились или на которые вы отреагировали, к запросам друзей, которые вы отправили, а также ко всему, что вы искали на Facebook «, – пояснили в соцсети.

Кроме того, пользователи получат возможность управлять информацией, на основе которой Facebook показывает им рекламные объявления, и определять, кто может видеть их сообщения и информацию из профиля пользователя.

К тому же, в ближайшее время компания сменит правила пользования социальной сетью и пересмотрит подход к пользовательским данным.

«Мы также обновим нашу политику относительно данных пользователей, чтобы лучше описать, какие данные мы собираем и как мы их используем. Эти обновления касаются прозрачности, а не получение новых прав на сбор, использование или обмена данными», – заверили в компании.

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