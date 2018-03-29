Музыкально-драматическому театру им. Т. Шевченко в Днепре присвоили статус национального

Правительство одобрило проект указа Президента «О предоставлении Днепровскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко статус национального».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Соответствующий документ подготовлен Министерством культуры Украины по ходатайству Днепропетровской областной государственной администрации.

«Коммунальное учреждение культуры «Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко» Днепропетровского областного совета», основанный в 1918 году, в этом году будет отмечать свой столетний юбилей, что является выдающимся культурным событием в жизни региона. Сейчас в труппе театра служат признанные народные артисты Украины, талантливые молодые артисты драмы и балета. Учреждение культуры постоянно пополняет репертуар произведениями украинской и мировой драматургии, работает над созданием спектаклей по пьесам современников. Театр постоянно ведет благотворительную деятельность, давая бесплатные концерты и спектакли в воинских частях, госпиталях, а также на Востоке Украины», – говорится в сообщении.

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