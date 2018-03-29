Моравецкий надеется, что Киев снимет запрет на эксгумацию польских жертв в Украине

Польша ожидает, что Киев снимет запрет на проведение эксгумации польских жертв в Украине.

Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, – сообщает Укринформ со ссылкой на канцелярию главы польского правительства.

«Рассчитываю, что Украина отменит мораторий на поиск и эксгумацию польских жертв войн и политических репрессий в Украине», – заявил Моравецкий.

В ответ Гройсман подчеркнул, что Украина и Польша должны совместно противодействовать провокациям, направленным против взаимоотношений между обеими странами.

Сообщается, что Премьер-министр Украины пригласил польского коллегу принять участие в Киевском безопасностном форуме, который состоится 12-14 апреля.

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