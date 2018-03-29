«Львовводоканал» перекрывает водоснабжение сел вблизи Грибовичской свалки

За отказ сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи заключить договоры с ЛГКП «Львовводоканал», предприятие, согласно законодательству, вынуждено прекратить водоснабжение этих сел.

Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ЛГС.

Как сообщается, согласно законодательных норм, за отказ заключать договоры на водоснабжение, ЛГКП «Львовводоканал» вынуждено с 1 апреля прекратить водоснабжение сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи.

«Для предотвращения этой ситуации и обеспечения жителей сел стабильным водоснабжением еще в феврале были направлены письма главам, поскольку, согласно Закону Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», органы исполнительной власти, местного самоуправления обязаны обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, количество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных норм. То есть, в этом случае руководство сел, как орган местного самоуправления, должно обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение. Также неоднократно проводились совещания под председательством заместителя городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака с представителями этих сел. ЛГКП «Львовводоканал» соглашался помочь в заключении договоров и предоставлении необходимых консультаций. В свою очередь город официально предложил возмещать стоимость воды, необходимой в пределах нужд санитарно-гигиенических норм – 1,5 м3 в месяц на одного жителя. Однако никакого договора жители сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи с ЛГКП «Львовводоканал» не заключили», – сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировал заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак:

«Согласно законодательных норм, водоснабжение может осуществляться исключительно на основании заключенных договоров. В этой ситуации мы предлагали жителям сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи два варианта заключения договоров. Первый – жильцы ставят счетчики и каждый заключает договоры с ЛГКП «Львовводоканал» и вступает с ним в юридические отношения и платит за потребленную воду. Второй – села создают свое коммунальное предприятие, которое заключает соглашение с ЛГКП «Львовводоканал» и имеет отношения с ними. Согласно действующего законодательства Украины, регулирующего сферу предоставления коммунальных услуг, в частности услуг централизованного водоснабжения, четко определяет обязанность потребителя оплачивать эти услуги без каких-либо исключений для любой категории потребителей.

Работники ЛГКП «Львовводоканал» также были готовы помочь в заключении договоров и оказать все необходимые консультации. Город, в свою очередь, официально предложил возмещать стоимость воды, необходимой в пределах нужд санитарно-гигиенических норм – 1,5 м3 в месяц на одного жителя. При отсутствии счетчика норма на одного жителя, подлежащая к оплате, составляет 9 м3 воды.

Поэтому, еще в феврале, мы направили письма председателям сельских советов Малехова, Збыранки, Больших и Малых Грибович относительно урегулирования ситуации и обеспечения водоснабжения этих сел. Ведь, согласно части 1 ст. 18 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» предусмотрено, что органы исполнительной власти, местного самоуправления обязаны обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, количество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных норм. То есть, в этом случае руководство сел, как орган местного самоуправления, должно обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение. Поэтому мы неоднократно имели совещания с представителями деревень и председателями сельских советов и обсуждали эти вопросы.

Однако, никакого договора жители этих сел не заключили с ЛГКП «Львовводоканал». Наоборот, предъявляют требования, противоречащие действующему законодательству. Поэтому, согласно законодательных норм, при отсутствии договоров на водоснабжение, у ЛГКП «Львовводоканал» нет законных оснований предоставлять им эту услугу. С 1 апреля предприятие вынуждено прекратить водоснабжение сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи».

Напомним, согласно проведенного анализа сравнения водопотребления жителей сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи, и жителей Львова, установлено, что водопотребление на 1 жителя в этих селах от 6 до 7 раз больше, чем водопотребление на 1 жителя Львова. К примеру, по Львову на 1 абонента приходится 6 м3 воды, на 1 жителя 2 м3 воды. По с. Малехов превышение на 1 абонента в 7,7 раза, на 1 жителя – в 4,3 раза. По Грибовичам превышение на 1 абонента в 4,6 раза на 1 жителя – в 3,17 раза. То есть 1 абонент во Львове потребляет 6 м3 воды, в с. Малехов – 40 м3 воды, 1 житель в Львове – 2 м3 воды в с. Малехов – 9,5 м3 воды. Поскольку вода этим селам подавалась бесплатно, то за 2017 год расходы ЛГКП «Львовводоканал» на водообеспечение сел Малехов, Збыранка, Большие и Малые Грибовичи составили 3,5 млн грн.

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