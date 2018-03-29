Кража и разруха: в сети опубликовали печальные фото оккупированного Донбасса

В сети показали фото, на которых можно увидеть во «что» превратились Горловка и Никитовка, которые временно оккупированы боевиками незаконных вооруженных формирований.

Соответствующие снимки опубликованы в Ґорловском новичке в Twitter, – сообщает Апостроф.

Было - стало. По чем интересно металл сдали? Ну хоть меньше морд захараста наклеют. pic.twitter.com/SbUz3bRkTF — Ґорловский новичок (@orkopark) 28 марта 2018 г.

«Было – стало. По сколько интересно металл сдали? Ну хоть меньше морд захараста (Захарченко) наклеют», – говорится в сообщении под снимками временно оккупированной Горловки.

Пользователи не смогли сдержать эмоций. «То приход московских урбанистов пригласил, вот и режут», «Урбанисты плиточку тоже клали?» «Обратил внимание, что трамвайное кольцо которое на оптовом – разбирали. На совсем или ремонт хз. Но трактор рейки дергал», – пишут они.

Такая же удручающая картина и в Никитовке.

Утром провожал знакомую на б.п. Людей было море, человек наверное пятьсот. Оставил ее в очереди кое-как залез в переполненный вонючий 14й. Вышел в Никитовке передохнуть. Любуйтесь. Мать его так с 8 рейхрублями, поеду лучше я домой на ЛАЗе. pic.twitter.com/IAi1vh0Fky — Ґорловский новичок (@orkopark) 28 марта 2018 г.

«Утром провожал знакомую. Людей было море, человек, наверное, пятьсот. Оставив ее в очереди кое-как залез в переполненный вонючий 14й. Вышел в Никитовке передохнуть. Смотрите. Мать его так с 8 рейхрублями, поеду лучше я домой на ЛАЗе», – говорится под соответствующим постом.

Эти фотографии также вызвали бурю эмоций. «*беня», «Куда не ходят поезда», «А по мне так чистенько», «Естетика*беней», – комментируют они.

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