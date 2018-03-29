ФИФА открыла расследование в отношении проявлений расизма в России в отношении игроков сборной Франции по футболу

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала расследование относительно информации об обидах футболистов сборной Франции российскими болельщиками.

ФИФА расследует поведение российских болельщиков, которые подозреваются в расизме / Reuters



Как сообщает sport.unian.uaв пресс-службе ФИФА прокомментировали сообщения о том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей, раздавались расистские выкрики.

«ФИФА собирает различные отчеты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщили наблюдатель FARE (организация «Футбол против расизма в Европе») и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, не можем что-то комментировать», – сообщили в ФИФА.

Ранее организация Fare Network, занимающейся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась к ФИФА с просьбой, расследовать сообщения о расистских оскорблениях на матче Россия – Франция.

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