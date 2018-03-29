Фейгин предполагает внесудебные переговоры относительно Сущенко

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин предполагает, что объявленный до 23 апреля перерыв в судебных заседаниях может быть связан с внесудебными переговорами о судьбе его подзащитного.

Об этом он заявил в комментарии «Укринформу».

«Суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, которые ведут процесс, заняты в других делах. Могут быть и разные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут какие-то несудебные переговоры о судьбе Сущенко», – сказал Фейгин.

По его мнению, сторона обвинения излагает свои аргументы недетально и кратко, что может свидетельствовать о результате переговоров в «деле Сущенко».

«Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Потом еще несколько недель займут важные юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться конкретные переговоры по поводу освобождения Романа Сущенко. Надеюсь, что на то время будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет в конце мая», – отметил Фейгин.

Как известно, Роман Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.

У Украины есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

27 марта 2018 года Московский горсуд продлил на шесть месяцев арест украинского журналиста Романа Сущенко.

В ответ МИД Украины выразило решительный протест.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.