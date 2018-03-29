Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Майами

В ночь со среды на четверг четвертая ракетка женского мирового тенниса украинка Элина Свитолина в четвертьфинальном матче теннисного турнира Miami Masters – 2018 встречалась с Еленой Остапенко из Латвии.

Игра была очень напряженной и длилась 1 час 50 минут. Украинская теннисистка сделала два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины. В свою очередь Остапенко сделала один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

В итоге Элина Свитолина проиграла Елене Остапенко в двух сетах на тай-брейках– 6-7 (3:7), 6-7 (5:7).

После этого поединка счет личных встреч Свитолиной и Остапенко стал 2:0 в пользу теннисистки из Прибалтики.

Напомним, что Элина Свитолина состоянию на сегодня занимает четвертую строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а Елена Остапенко – пятую.

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