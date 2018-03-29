live
Aнонси
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
Помста влади
Помста влади
29 марта, четверг
Стежками війни за 29.03.18
Стежками війни за 29.03.18
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 29 марта, 2018, 12:41 Спорт
Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Майами

В ночь со среды на четверг четвертая ракетка женского мирового тенниса украинка Элина Свитолина в четвертьфинальном матче теннисного турнира Miami Masters – 2018 встречалась с Еленой Остапенко из Латвии.

Игра была очень напряженной и длилась 1 час 50 минут. Украинская теннисистка сделала два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины. В свою очередь Остапенко сделала один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

В итоге Элина Свитолина проиграла Елене Остапенко в двух сетах на тай-брейках– 6-7 (3:7), 6-7 (5:7).

После этого поединка счет личных встреч Свитолиной и Остапенко стал 2:0 в пользу теннисистки из Прибалтики.

Напомним, что Элина Свитолина состоянию на сегодня занимает четвертую строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а Елена Остапенко – пятую.
ТеннисЭлина Свитолина
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-29 14:27 :31