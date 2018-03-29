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четверг, 29 марта, 2018, 12:00 Общество
Человек Кадырова заявил, что может наказать украинского блогера из Кемерово

Чеченский министр по делам национальностей, внешним связям и информации Джамбулат Умаров заявил, что президент Чечни Рамзан Кадыров может отыскать украинского пранкера Евгения Вольнова, если это будет нужно.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», передает Realist.

«Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в РФ есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением в суд, розыском и тому подобное. Если будет государственное задание, поставленное в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович его выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», – сказал Умаров.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное производство против украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов). Суд в Москве его заочно арестовал из-за слухов о «сотнях жертв» во время пожара в торговом центре в Кемерово.
РоссияУкраинаКемерово
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2018-03-29 14:28 :08