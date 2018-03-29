Британская полиция показала место, где отравили Скрипаля

Полиция Британии заявила, что максимальную концентрацию нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружили на входной двери дома в Солсбери, где он проживал.

Об этом говорится в сообщении британской полиции о ходе расследования, передает «Европейская правда».

«В результате детальной экспертно-криминалистической и научной экспертизы, детективы считают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты обнаружили высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодня, на входной двери по адресу (Скрипалей, – Ред.), – заявили в полиции.

Сообщается, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в некоторых других местах в течение последних нескольких недель, но с меньшей концентрацией, чем по домашнему адресу Скрипалей.

В полиции заявили, что продолжают детально просматривать более чем 5000 часов записей с камер видеонаблюдения и исследовать более 1350 изъятых предметов. Также обнаружили около 500 свидетелей для взятия показаний.

Напомним, в британском правительстве заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», в прошлом разрабатывавшемся Россией.

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